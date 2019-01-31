تأجيل إطلاق مركبة "دراغون" الفضائية مجددا

ذكرت وكالة نوفوستي الروسية أن إطلاق مركبة "دراغون-2" الفضائية الأمريكية سيؤجل حتى النصف الأول من مارس المقبل.

وقالت الوكالة: "أشارت مصادرنا سابقا إلى أن مركبة دراغون-2 التي طورتها شركة سبيس إكس الأمريكية كانت من المفترض أن تنطلق برحلة غير مأهولة نحو المحطة الفضائية الدولية، في 9 فبراير العام الجاري، ومن ثم أجّل الموعد حتى 16 فبراير، وبعدها إلى 23 من الشهر نفسه. ومؤخرا، علمنا أن الرحلة ستنطلق في النصف الأول من مارس 2019".

وأضافت الوكالة أنه "من المفترض أن تنطلق دراغون-2 أيضا في رحلة فضائية مأهولة، في يوليو 2019، وتحمل على متنها رائدي الفضاء روبيرت بينكين ودوغلاس هيرلي التابعين لوكالة ناسا، وهذه الرحلة وتلك التي سبقتها ستعدان بمثابة رحلات اختبارية لاعتماد المركبة في الرحلات المستقبلية نحو المحطة الفضائية".

وطوّرت شركة "سبيس إكس" الأمريكية نوعين من مركبات "دراغون-2" الفضائية، الأول "Crew Dragon" للرحلات المأهولة، والثاني "Cargo Dragon" لتستخدم كمركبات شحن للبضائع والمعدات إلى المحطة الفضائية الدولية.

المصدر: نوفوستي