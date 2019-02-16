ناسا: مركبات "سويوز" الروسية المأهولة المطورة قد تستخدم لاستصلاح القمر

قال ناطق باسم وكالة "ناسا" إن مركبات "سويوز" الروسية المأهولة لها دور لا يستغنى عنه في صيانة المحطة الفضائية الدولية.

وأدلى ناطق باسم "ناسا" بتصريح لوكالة "تاس" الروسية، تعليقا على تصريح مديرعام مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين، بشأن تصميم نسخة قمرية لمركبة "سويوز" الروسية المأهولة بطلب من "ناسا".

وأشار المتحدث إلى إمكانية استخدام نماذج مطورة من المركبة بغية إنشاء منظومة نقل احتياطية تابعة لبنية تحتية فضائية، ستربط بين الأرض والقمر.

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وقال الناطق إن "ناسا" تعمل حاليا على إنشاء بنية تحتية ثابتة ستربط بين القمر والأرض، ستشكل محطة "Lunar Orbital Platform-Gateway" القمرية المدارية الأمريكية أساسها. أما منظومة النقل الاحتياطية التي قررت روسيا تصميمها، فستكون حسب الناطق جزءا لا يتجزأ من تلك البنية التحتية التي ستشارك فيها أهم "الدول الفضائية" في العالم.

ولم توافق شركة "روس كوسموس" الروسية على المشاركة في مشروع بناء المحطة القمرية المدارية إلا على قدم المساواة مع الولايات المتحدة. لذلك، قررت تصميم مركبتي "سويوز" و"فيديراتسيا" القمريتين المأهولتين في وقت واحد، فضلا عن تصميم صاروخ "ينيسيه" فائق الثقل، الذي يتوقع أن يطلق بحلول عام 2028، والذي سيستخدم لنقل رواد الفضاء الروس إلى القمر وكواكب أخرى.

وعلاوة على ذلك، فإن روسيا كانت قد وضعت البرنامج القومي الخاص باستصلاح القمر، الذي يقضي بالقيام برحلات فضائية مأهولة منتظمة من الأرض إلى القمر بدءا من عام 2032.

المصدر: تاس