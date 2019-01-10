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"شيطان أوبر" يقتل 6 من ركابه في يوم واحد!

مجتمع

pexels-Leo Cardelli
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كشف سائق سيارة أجرة أمريكي عن "السبب" الذي دفعه لقتل 6 ركاب مختلفين في يوم واحد.

وذكرت صحيفة ذي غارديان، أن سائق سيارة أجرة تابع لشركة "أوبر" يدعى، جيسون دالتون، يبلغ من العمر 48 عاما، اعترف بارتكابه 6 جرائم قتل، مشيرا إلى رغبته "في القيام بذلك منذ مدة".

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وأكد دالتون قيامه بإطلاق النار على 8 أشخاص في ثلاث مناطق مختلفة. وأشار عناصر الشرطة، بعد إلقاء القبض عليه، إلى أنه قال إن "كيانا شيطانيا" في تطبيق أوبر كان يتحكم به في يوم إطلاق النار.

واعترف سائق الأجرة دالتون بأنه أطلق النار، في 20 فبراير عام 2016، على تينا كاردوذرز (25 عاما) وعلى فتاة في الـ 14 من عمرها.

ثم قتل السائق ريتش سميث (53 عاما) وابنه تايلور (17 عاما). كما أقدم على قتل ماري لو ناي (62 عاما) وماري جو ناي (60 عاما) ودورثي براون (74 عاما) وباربرا هارثون (68 عاما).

واستخدم دالتون في جرائم القتل مسدسا من عيار 9 ملم، ومن المتوقع أن يحكم عليه بالسجن المؤبد.

المصدر: ذي غارديان

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