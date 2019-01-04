مصر.. تفاصيل صادمة في قضية ذبح الطبيبة وأطفالها الثلاثة على يد والدهم

روى عمرو وهبة راضي، تفاصيل جديدة صادمة في قضية ابنة خالته الطبيبة المذبوحة وأطفالها في كفر الشيخ على يد الأب.

إقرأ المزيد

وقال عمرو في حوار مع برنامج "انفراد" على فضائية الرافدين المصرية: "وقت الحادثة قالوا لي أختك فوق مذبوحة هي والأولاد، كانوا ساكنين في الدور الخامس، فصعدت إلى فوق وجدتها ملقية على الأرض وليلى والأولاد حولها".

وأضاف: "الذبح كان من حبل الوريد، والذي قام بالذبح كان يعلم كيف يذبح وماذا يفعل بالضبط"، وعبد الله وعمر كانوا ملقيين على السرير ومقتولين".

وتابع: "زوجها كان متماسك رغم أن الموقف كان صادم ومهول، وأجرى اتصالات بالشرطة لم نكن نتخيل أنه سيكون من قام بالجريمة".

وهزت الجريمة الوحشية المجتمع المصري والتي ارتكبها الوالد في حق أطفاله الثلاثة ووالدتهم، حيث تجري النيابة المصرية تحقيقات موسعة مع الزوج المتهم بذبح زوجته الطبيبة وأولاده بسبب خلافات أسرية.

المصدر: أخبار اليوم