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"بابا نويل" يثير الرعب في قلوب الأطفال! (صور)

مجتمع

visualrian-Алексей Куденко
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أثار مجسم لـ "بابا نويل" في إحدى ساحات مدينة نوفوكويبيشيفسك في مقاطعة سامارا الروسية جدلا كبيرا على شبكات التواصل الاجتماعي بسبب مظهره المرعب.

واشتكى سكان مدينة نوفوكويبيشيفسك من الشكل المخيف لـ "بابا نويل" الذي نصب في ساحة المدينة في فترة أعياد رأس السنة، بسبب تجنب الأطفال الاقتراب منه لنظرة عيونه الباردة "نظرة الموت" كما في أفلام الرعب.

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وانتبه سكان المدينة الروسية لمنظر "بابا نويل" الرهيب بعد نشر مجموعة من الصور له على شبكات التواصل الاجتماعي، وكتبت مجموعة من المستخدمين في تويتر تعليقا على الموضوع: "يخاف الأطفال الاقتراب من بابا نويل، فهل هكذا يبدو بابا نول الطيب؟".

كما اشتكى مستخدمون آخرون في الإنترنت من عدم وجود اللحية التقليدية لشخصية الأعياد كما يعرفها الأطفال عادة.

المصدر: لايف. رو

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