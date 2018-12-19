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لأنه يشجع الدين.. "بابا نويل" ممنوع في مدينة صينية!

متفرقات

لأنه يشجع الدين..
pexels-bruce mars
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حظرت سلطات مدينة لانغ فانغ بمقاطعة خبي الصينية زينة أعياد الميلاد وجميع مظاهر الاحتفال المتعلقة بهذا العيد.

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وذكرت صحيفة "South China Morning Post"، أن العديد من المدن في الصين تشهد فعاليات شعبية مختلفة في أعياد الميلاد، على الرغم من أنه لا يحتفل رسميا هناك بعيد الميلاد.

وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن مسؤولي مدينة لانغ فانغ يعاقبون على بيع أشجار الميلاد وأكاليل الزهور أو الجوارب، ومختلف رموز زينة عيد الميلاد، حتى أن "بابا نويل" ممنوع من التجول في شوارع وساحات المدينة.

وتهيب سلطات المدينة بالسكان للإبلاغ عن أي أنشطة دعائية "تشجع الدين" في الأماكن العامة.

المصدر: لايف. رو

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