أثناء الدرس.. تلميذ يشهر "مسدسا" بوجه معلمته! (فيديو)

انتشر مقطع فيديو صادم يظهر فيه تلميذ وهو يشهر مسدسا مزيفا بوجه معلمته، مهددا إياها أمام الطلاب، وذلك أثناء إلقائها الدرس في إحدى مدارس العاصمة الفرنسية، باريس.

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ويظهر المقطع بوضوح كيف وقف التلميذ موجها المسدس إلى رأس المدرسة، في حين أمرها بتسجيله "حاضرا" في سجل الحضور وليس "غائبا عن الدرس".

كما ظهر في الفيديو طالب آخر وهو يقوم بحركات وتعابير فظة تستهدف المعلمة، في نوع من المؤازرة لصاحب "المسدس"، بينما يقوم بعض الطلاب بالضحك والاستهزاء بالمدرسة المرتبكة.

ودفعت الحادثة الأجهزة الأمنية للتدخل وإلقاء القبض على الطالبين، حيث من المقرر أن يمثلا أمام المحكمة في نهاية الأسبوع الجاري.

وفي السياق نفسه، أثارت الحادثة الغريبة ردود فعل واسعة النطاق في عموم فرنسا، إذ طالب الكثير من الناس السلطات برد حازم وعقاب صارم للطالبين، كذلك لكل من يستخدم لغة القوة في تهديد المدرسين.

وفي تعليقه على الموقف، أشار الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى أن الحادث "غير مقبول"، بينما أمر وزارتي الداخلية والتعليم باتخاذ الإجراءات اللازمة في ما يخص القضية.

وأكد مراقبون فرنسيون أنها ليست المرة الأولى التي يهدد ويهان فيها الأساتذة في مدارس فرنسا بشكل عام، وفي تلك المدرسة بشكل خاص، والذي يؤكد ما سبق، هو أن إدارة المدرسة لم تتحرك وتبلغ الشرطة عن الحادثة الأخيرة، مباشرة بعد وقوعها.

المصدر: RT + YouTube