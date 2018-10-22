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ماكرون غاضب من طالب أشهر مسدسا في وجه معلمته.. وفيديو يوثق الحادثة!

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ماكرون غاضب من طالب أشهر مسدسا في وجه معلمته.. وفيديو يوثق الحادثة!
AFP
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى فرض عقوبات صارمة على أي طالب يهدد معلمه، بعد انتشار فيديو لتلميذ فرنسي يشهر مسدسا مزيفا في وجه معلمته داخل صف دراسي.

وقال ماكرون أمس الأحد في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن: "تهديد أي معلم أمر غير مقبول.. طلبت من وزير التعليم الوطني ووزير الداخلية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان معاقبة مرتكبي هذه التصرفات وحظرها في مدارسنا".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، انتشر تسجيل مصور يظهر طالبا وهو يقف داخل صف دراسي بأحد معاهد ضواحي باريس، ويهدد معلمته بمسدس مزيف، محاولا إجبارها على تسجيل حضوره في فصلها وهو كان متغيبا.

وذكرت وسائل الإعلام أن السلاح الذي استخدمه الطالب البالغ من العمر 16 عاما مزيفا، وأن المشتبه به سلم نفسه للشرطة.

المصدر: وكالات

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