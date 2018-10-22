ماكرون غاضب من طالب أشهر مسدسا في وجه معلمته.. وفيديو يوثق الحادثة!

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى فرض عقوبات صارمة على أي طالب يهدد معلمه، بعد انتشار فيديو لتلميذ فرنسي يشهر مسدسا مزيفا في وجه معلمته داخل صف دراسي.

وقال ماكرون أمس الأحد في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن: "تهديد أي معلم أمر غير مقبول.. طلبت من وزير التعليم الوطني ووزير الداخلية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان معاقبة مرتكبي هذه التصرفات وحظرها في مدارسنا".

Menacer un professeur est inacceptable. J’ai demandé au ministre de l’Éducation nationale et au ministre de l’Intérieur de prendre toutes les mesures pour que ces faits soient punis et définitivement proscrits de nos écoles. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 20 octobre 2018

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، انتشر تسجيل مصور يظهر طالبا وهو يقف داخل صف دراسي بأحد معاهد ضواحي باريس، ويهدد معلمته بمسدس مزيف، محاولا إجبارها على تسجيل حضوره في فصلها وهو كان متغيبا.

وذكرت وسائل الإعلام أن السلاح الذي استخدمه الطالب البالغ من العمر 16 عاما مزيفا، وأن المشتبه به سلم نفسه للشرطة.

Le calme de cette enseignante braquée en plein cours par un élève et l’absence de signalement et de plainte immédiate par l’établissement scolaire à la suite de ce comportement suggère que ce type d’incidents est régulier. Qui cela étonne-t-il encore ? MLP #Créteilpic.twitter.com/xv9WtxD7ZD — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 21 octobre 2018

المصدر: وكالات