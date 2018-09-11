تعرف على ليتيسيا.. فتاة تزوجت من دون عريس! (صور)

رتبت فتاة فرنسية حفل زفاف مختلف جدا عن كل حفلات الأعراس التقليدية، بعد أن تخلى عنها خطيبها قبل فترة قصيرة من الحفل المقرر.

وأمضت ليتيسيا نغويين، البالغة من العمر 38 عاما، ثلاث سنوات جميلة من عمرها مع خطيبها في مدينة رانس شمالي فرنسا، قبل أن يقررا الزواج وإقامة حفل زواج رومانسي، وتأسيس أسرة سعيدة بعد إنجاب أطفال المستقبل.

وبدأت التحضيرات لحفل الزواج الموعود الذي شارك فيها بنشاط عريس المستقبل. لكن الرياح لم تجر بما تشتهي السفن، وترك عريس العمر خطيبته نغويين قبل ثلاثة أشهر من حفل الزفاف الذي كان يجب أن يقام على جزيرة سانتوريني اليونانية.

ومع ذلك، قررت الفتاة الفرنسية المضي قدما في تحضيرات العرس، لاستعادة ثقتها بنفسها، وإقامة حفل عرس رومانسي من دون خطيبها.

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وذكرت صحيفة "Greek City Times"، أن العروس أنفقت على حفل الزفاف الذي دعت إليه ثمانية أشخاص من عائلتها وأصدقائها المقربين، قرابة 23 ألف دولار.

وقالت نغويين: "حضر العرس 8 من المدعوين: والداي وأختي وزوجها وأصدقائي المقربين. وارتديت في مراسم الزواج خاتمي في الإصبع الأوسط من يدي اليسرى. كل شيء جرى على أكمل وجه، لكن من دون عريس".

وبعد مراسم الزفاف، قامت العروس بتجميد بويضاتها على أمل أن تتمكن من الإنجاب في المستقبل.

واعترفت العروس الوحيدة بأنها كانت سعيدة جدا بالحفل، وقالت: "كنت بحاجة إلى شيء ما مشرق، لنسيان كل الاضطرابات. لقد عادت إلي ثقتي بنفسي، لقد وجدت نفسي وولدت من جديد. لم يشأ أن يتزوجني أي رجل، لكنني أردت الزواج بنفسي، لأنني مذهلة وأنا أعرف ذلك".

المصدر: لينتا. رو