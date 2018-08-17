أمريكي يقتل زوجته وطفلتيه ويبلغ الشرطة عن فقدانهن! (فيديو)

زعم كريس واتس (33 عاما) من كولورادو في الولايات المتحدة أن زوجته شينان وابنتاه الصغيرتان مفقودات بدون أثر، وتوسل الشرطة وسكان المدينة لمساعدته في العثور عليهن.

ونشرت قناة فوكس نيوز أن كريس أخبر الصحفيين، يوم الاثنين 13 أغسطس الجاري، أن زوجته شينان توقفت عن الرد على مكالماته الهاتفية، ولم تظهر في عيادة الطبيب التي كان من المفترض أن تذهب إليها مع ابنتيه.

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"شينان، بيل، سيليست، إذا كنتن هناك ارجعن فورا. إذا خطفهن أحد ما، أرجوكم أعيدوهن فقط. أنا بحاجة لرؤيتهن جميعا. أرجوكم أعيدوهن".

وفي حديث للرجل "فاقد عائلته"، دعا كريس الشرطة المحلية والمشاهدين للمشاركة في البحث عن زوجته وابنتيه الصغيرتين. وقال في المقابلة إنهن حياته وأن ابتسامتهن تضيء دربه.

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ولم يخطر على بال أحد ماذا حصل للعائلة من الرجل المجرم الذي ادعى أنه فقد أسرته. إلا أن الشرطة تمكنت من كشف سر أن الرجل بنفسه قتل زوجته وابنتيه في البيت، ثم أخرج جثثهن في أكياس قمامة.

وبعد أن اعتقلته الشرطة، اعترف كريس بالجريمة، لكنه رفض الكشف عن مكان الجثث. وقال إنه في يوم الجريمة تشاجر مع زوجته، ما دفعه إلى ارتكاب الجريمة.

وجهت لكريس الآن تهمة القتل الثلاثي ومحاولة تضليل التحقيق. والجميع بانتظار العقوبة التي سيواجهها بعد النطق بالحكم.

المصدر: لايف. رو