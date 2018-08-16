شاهد كيف ظهرت الفنانة المصرية حلا شيحة بعد خلعها الحجاب (فيديو)

ظهرت الفنانة المصرية حلا شيحة في أحد مراكز التجميل للحصول على شكل جديد، بعد أيام من إعلانها العودة للتمثيل وخلعها الحجاب.

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وظهرت حلا في الفيديو الصامت الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ووجهت كلامها لأحد متابعيها، وقصدت مركز التجميل من أجل الحصول على لون جديد لشعرها.

Thanks ♥️👩🏻 Публикация от @ halashiha_ 15 Авг 2018 в 2:05 PDT

وأعلنت حلا عودتها للفن بعد خلعها الحجاب، وعبرت عن اشتياقها الكبير للوقوف أمام الكاميرا والمشاركة في تقديم أعمال تحمل مضامين وأفكارًا تنتصر للإنسانية، وهو الأمر الذي شجعها عليه زوجها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية