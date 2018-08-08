بالصور.. فنانة مصرية تعلن عودتها للتمثيل بعد خلع النقاب

قررت فنانة مصرية شابة العودة إلى مجال التمثيل والفن مرة أخرى، بعد ابتعادها عدة سنوات قضتها بنجاح في تكوين أسرة صغيرة وارتدت خلالها النقاب.

#صورة || حلا شيحة تقرر خلع #الحجاب و تعود للتمثيل بعد غياب استمر ١١ عاما . #مصرpic.twitter.com/05nEBjcPrI — RT Ahmed Alashkar (@ALASHKAR_RT) August 8, 2018

وكشفت الممثلة المصرية حلا شيحه، عن اشتياقها الكبير للوقوف أمام الكاميرا من جديد، والمشاركة في تقديم أعمال تحمل مضمونا وفكرا ينتصر للإنسانية، وهو الأمر الذي شجعها عليه زوجها.

وأكدت حلا، أنها تعيش هذه الأيام حالة إنسانية وفنية بهيجة، نتيجة اقترابها من العودة إلى الفن وتقديم ما تحب من أعمال سيكون لها تأثيرها في الوجدان مثل أعمالها السابقة.

يذكر أن حلا شيحة، قامت قبل ابتعادها ببطولة عدد من الأفلام الناجحة منها: "السلم والثعبان" و"سحر العيون" و"اللمبي"، كما قدمت مع الزعيم عادل إمام فيلم "عريس من جهة أمنية".

المصدر: أخبار اليوم