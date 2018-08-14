"صدفة".. الرياح تلقي بأمريكي على شواطئ روسيا!

خضع الأمريكي جون مارتن للعلاج في مستشفى بمنطقة تشوكوتكا الروسية من مرض معد، بعد أن وصل فجأة وبطريقة غير شرعية، في 3 أغسطس الجاري، على متن مركبه المطاطي قادما من ألاسكا الأمريكية.

وأخبر المركز الطبي في مستشفى تشوكوتكا الرئيسي مراسل وكالة تاس الروسية للأنباء بهذه الحادثة، وكيف عولج الأمريكي من مرض سارس المعدي (متلازمة تنفسية حادة)، وهو الآن يتلقى علاجا لأمراض أخرى، وبدأ يتعلم اللغة الروسية.

إقرأ المزيد

وانطلق الأمريكي جون مارتن مبحرا على متن قارب من ولاية ألاسكا الأمريكية، وخرج إلى البحر المفتوح حيث أمضى حوالي أسبوعين، ونظرا لسوء الأحوال الجوية، "وجد نفسه على الأراضي الروسية"، بحسب قوله.

ووجد في قاربه المطاطي الذي يتسع لشخص واحد بوصلة وخريطة فقط، ولم يكن يمتلك نظام ملاحة عبر الأقمار الاصطناعية.

يذكر أن سلطات تشوكوتكا أخبرت القنصلية الأمريكية في مدينة فلاديفوستوك بالحادثة.

المصدر: تاس