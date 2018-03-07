صدفة تقود العلماء لاكتشاف لغز عمره عقود

ألقى العلماء الضوء من جديد على لغز عمره عقود، من خلال إنشاء كرة البرق في المختبر، وهي ظاهرة نادرة الحدوث في الطبيعة.

وتمكن علماء كلية Amherst في الولايات المتحدة، وجامعة Aalto في فنلندا، من إنشاء عقدة من الذرات ثلاثية الأبعاد، تسمى skyrmion، حيث تتكون من حلقة مغناطيسية من الذرات الموجودة في غاز الكم البارد. وأدركوا أنها تبدو بشكل لافت للنظر، مشابهة لكرة البرق.

وأضاف فريق البحث في الدراسة، التي نُشرت في مجلة Science Advances، وزنا كبيرا إلى النظرية التي تقول، إن كرة البرق بُنيت من قبل المجالات المغناطيسية. ويقول العلماء، إن استمرار وجود العقدة قد يكون السبب في بقاء كرة البرق لفترة طويلة، بالمقارنة مع الصاعقة.

وبهذا الصدد، يقول الدكتور، ميكو موتونين، أحد قادة البحث: "من اللافت للنظر أننا قادرون على إنشاء عقدة كهرومغناطيسية اصطناعية، وهذه هي، كرة البرق الكمية".

وفي مقابلة أجراها مع Gizmodo، قال موتونين إن هدفهم لم يكن إعادة تشكيل كرة البرق عندما توصلوا إلى هذا الاكتشاف. وأضاف: "لقد كانت اللحظة الأهم عندما أدركنا أننا حصلنا على المجالات الكهرومغناطيسية ذاتها، مقارنة بكرة البرق".

وأوضح العلماء أن هناك حاجة للقيام بالمزيد من الاختبارات، قبل تحديد سبب وطبيعة كرة البرق بشكل دقيق.

المصدر: RT

ديمة حنا