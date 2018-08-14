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قرد يخطف طفلا من والديه ويهدد من يقترب منه! (فيديو)

مجتمع

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صور سكان قرية كارناتاكا الهندية قردا شرسا خطف رضيعا ولم يسمح لأحد من أهله أو أقاربه بالاقتراب منه.

ونشرت صحيفة ديلي ميل مقطع فيديو يظهر عدوانية منقطعة النظير لقرد اقتحم أحد المنازل وأمسك برضيع أمام أنظار الجميع، ولم يسمح لأحد بالاقتراب منه، وكان يهجم بيديه وأسنانه على من يحاول الاقتراب.

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كما تظهر مشاهد الفيديو لطف القرد وهو يتعامل مع الرضيع، ولكن، عندما حاولت والدة الطفل إنقاذ رضيعها من يدي الحيوان الشرس، قام القرد بمهاجمتها والانقضاض على ثوبها بأسنانه.

وتمكن القرويون في نهاية المطاف من صرف نظر القرد اللص عن الرضيع، ما مكن من تحريره بسرعة، لتنتهي حكاية "الخطف" على خير.

المصدر: لايف. رو

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