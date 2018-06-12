قرد يدافع عن "منزله" ويقاتل حفارا (فيديو)

دخل قرد من نوع الأورانج أوتان صراعا غير متكافئ مع حفار يعمل على اقتلاع أشجار في غابة يعيش فيها القرد مع أبناء فصيلته.

ويظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "The Mirror" قردا يعتلي جذع شجرة ضخمة ساقطة، ويهاجم ذراع الجرافة التي كسرت الشجرة. ويرد سائق المركبة بإلقاء القرد على الأرض، وينهض الأخير بصعوبة في محاولة للنيل من السائق وهو في مقصورته.

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يذكر أن ممثلي منظمة "International Animal Rescue" العالمية لحماية الحيوان هم الذين وثقوا الفيديو في محاولة منهم للفت الانتباه إلى مخاطر تدمير الغابات في العالم وفي إندونيسيا بالتحديد وفي جزيرة بورنيو التي يعيش عليها هذا الحيوان الآيل للانقراض.

وقال ممثلو المنظمة العالمية لحماية الحيوان: "نحن نهدم منازل الحيوانات (قطع أشجار الغابات) فتضطر للانتقال والاقتراب أكثر من مساكن البشر وهذا ما سيؤدي إلى مشاكل جمة إذا ما استمر قطع الغابات".

ووفقا للصندوق العالمي لحماية الطبيعة فإن أعداد قرد "Orangutan" انخفضت بشكل كبير ووصلت إلى النصف خلال السنوات الـ 60 الأخيرة. وتم تدمير 55% من الموائل الأصلية لهذه القرود في إندونيسيا، خلال السنوات الـ 20 الأخيرة.

المصدر: لينتا. رو

خالد ظليطو