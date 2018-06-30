السعودية.. "الحرية" بتصاميم فضفاضة!

سلطت وسائل الإعلام المحلية والعالمية الضوء على مصممة الأزياء، إيمان جوهرجي، كونها تشكل علامة فارقة من علامات حرية المرأة السعودية.

وقادت إيمان جوهرجي وصديقاتها سياراتهن إلى شاطئ البحر في جدة، حيث ترجلن وركبن الدراجات الهوائية.

وارتدت النسوة لهذا الحدث عباءات جديدة ملونة من تصميم جوهرجي التي صنعت العباءات واسعة فضفافة، تسمح لهن بالتحرك بحرية وقيادة الدراجات.

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وقالت جوهرجي إن تصاميمها تناسب الحرية والإقدام على الحياة وتوفر المرونة والراحة، وأشارت إلى أنها تستخدم جميع الألوان ما عدا الأسود، لأنها تعرف أن النساء يعشقن الألوان.

وأضافت مصممة الأزياء السعودية، أن النساء تشجعن أكثر بعد علمهن بدعم الحكومة لهن، ولديهن الحرية لممارسة الرياضة مثل الجري وركوب الدراجات الهوائية. مؤكدة أن على النساء التغير والانتقال من مجتمع كسول إلى آخر نشيط.

يذكر أن المرأة السعودية حصلت منذ فترة وجيزة على الحق في قيادة السيارات، بعد أن رفعت السلطات الحظر على قيادة النساء.

وتحصل السعوديات تدريجيا على المزيد من الحريات بموجب برنامج إصلاحات يقوده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يريد تحقيق الانفتاح في مجتمع المملكة.

المصدر: وكالات