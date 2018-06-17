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المرأة السعودية ممنوعة من العمل في هذه المهنة!

مجتمع

المرأة السعودية ممنوعة من العمل في هذه المهنة!
Reuters
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كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل السعودية خالد أبا الخيل عن حظر وزارته العمل في مهنة الميكانيكا بالنسبة للمرأة السعودية.

وقال أبا الخيل إن: "هذه المهنة من المهن المحظور العمل فيها على المرأة"، دون توضيح ما إذا كانت هناك نية مستقبلية للسماح بذلك أو وجود خطة قادمة.

وتحدثت تقارير محلية عن استعدادات تجريها جهات مسؤولة في المملكة، لتهيئة سوق العمل لاستقبال النساء في مهن تتصل بأنشطة متعلقة بالسيارات، كالعمل في صالات بيع السيارات ومحلات الزينة، تزامنا مع السماح لهن بقيادة السيارة في السعودية.

وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية على أن تهيئة البيئة الملائمة للنساء في الورش والأنشطة المصاحبة ستتم دراستها مع الجهات المعنية. 

المصدر: الوطن أون لاين

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