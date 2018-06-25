خرج من السجن وأعادته زوجته بعد أقل من ساعتين!

أطلقت الشرطة الأمريكية سراح سجين بالخطأ، وعندما وصل إلى بيته أعادته زوجته مباشرة إلى السجن، في حادثة أقرب إلى قصص الكوميديا السينمائية.

وشعر السجين جيمس رينيرسون بأنه محظوظ عندما غادر السجن، نتيجة خلط أوراقه الثبوتية مع أخرى خاصة بسجين آخر في ولاية كولورادو الأمريكية.

ولعل السجين أخطأ بالعودة إلى بيته مباشرة لملاقاة زوجته التي لم تشاركه فرحته بمغادرة السجن، وأعادته بسيارتها مجددا إليه، بعد أقل من ساعتين على خروجه من وراء القضبان.

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وأكد مدير السجن بأن التحقيق جار لكشف ملابسات الخطأ الداخلي الذي حدث وأدى إلى إطلاق رينيرسون. كما لم يتم التحقيق بعد فيما إذا علم السجين أنه أطلق سراحه عن طريق الخطأ، أم أنه علم وكتم ذلك لكي ينال حريته.

ونتيجة لما سبق، أضيف إلى تهم رينيرسون السابقة في "السلوك العدائي وغير المنضبط"، تهم جديدة في التزوير والهروب من العدالة.

المصدر: Metro News

قتيبة دعبول