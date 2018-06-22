فيينا تسلم موسكو أخطر قاتل مأجور في روسيا المعاصرة

سلمت السلطات النمساوية روسيا المتهم، أصلان غاغييف، الذي يشتبه بتورطه في مقتل أكثر من 60 شخصا، من خلال إدارته سابقا لعصابات القتل المأجور.

ووصل المتهم إلى روسيا على متن رحلة اعتيادية تحت حراسة مشددة من عناصر الأمن الروسي، بتاريخ 22 يونيو الجاري. ويواجه غاغييف تهما جنائية عدة، منها: تنظيم عصابات إجرامية وقطع الطرق وتجارة السلاح والتزوير، حسب تصريحات وزارة الداخلية الروسية.

وأضافت الوزارة أن المتهم يواجه حكما بالسجن مدى الحياة. كما أشار المحققون إلى أن غاغييف ينحدر من أصول جورجية، الجمهورية السابقة في الاتحاد السوفييتي، وأنه مسؤول بشكل مباشر عن تشكيل وإدارة عصابة قوامها أكثر من 50 فردا.

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وقامت العصابة المسماة بـ "جيش القتلة المأجورين"، بأعمال قتل وترويع في جمهورية أوسيتيا الشمالية، كذلك في موسكو وضواحيها، إذ يشتبه بقيام العصابة باغتيال محافظ فلاديقوقاز، فيتالي كارايف، بالإضافة إلى قتل عناصر شرطة ورجال أعمال ومدراء بنوك بارزين.

وهرب غاغييف من روسيا في عام 2013، وأدرج اسمه على لوائح المطلوبين الدولية، وتم اعتقاله في فيينا عام 2015.

المصدر: RT

قتيبة دعبول