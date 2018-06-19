بعد جدل كبير.. مجلس العموم الكندي يوافق على ترخيص الماريغوانا

صوت مجلس العموم الكندي لصالح ترخيص الماريغوانا لأغراض الترفيه في البلاد، ما يجعل كندا أقرب إلى تمرير مشروع القرار الذي يجعلها أول دولة تشرع ذلك ضمن مجموعة الـ G-7 الدولية.

ولم يبق سوى الموافقة الأخيرة لمجلس الشيوخ الكندي لكي يدخل القرار حيز التنفيذ، بعد أن وافق المجلس مسبقا على النسخة المبدئية لمشروع القرار، قبل عرضه على مجلس العموم.

Senators are now discussing the House of Commons response to the Senate's amendments to Bill C-45: https://t.co/SzW7Azz4yq#SenCA#cdnpoli#cannabispic.twitter.com/Z9Y29iB0N2 — Senate of Canada (@SenateCA) June 19, 2018

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وأيد رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، فكرة القرار منذ عام 2015، بالرغم من المعارضة الشديدة لتشريع الماريغوانا من قبل المشرعين والحقوقيين المحافظين في البلاد. كما أعرب ترودو عن ثقته بدخول القرار حيز التنفيذ الفعلي قبل نهاية الصيف الحالي.

وبالتالي، تسبق كندا جارتها الأكبر، فبالرغم من تشريع بعض الولايات الأمريكية للماريغوانا، إلا أنها ما تزال محظورة على نطاق واسع في القانون الفدرالي.

المصدر: إنديبندنت

قتيبة دعبول