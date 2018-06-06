أول دولة من "مجموعة السبع" بصدد شرعنة الماريجوانا

في خطوة غير مسبوقة، ستنظم في إحدى الدول الأعضاء بـ"مجموعة السبع" الصناعية غدا التصويت على شرعنة استخدام الماريجوانا لأغراض ترفيهية.

وأفادت صحيفة "غارديان" البريطانية بأن التصويت سيجري غدا في مجلس الشيوخ الكندي على مشروع القانون المناسب.

ومن المتوقع أن يصادق عليه أعضاء المجلس، ما سيجعل من كندا أول دولة في "السباعية" وحتى في "مجموعة العشرين" أيضا ترفع الحظر عن استخدام الماريجوانا لأغراض ترفيهية.

وكانت أوتاوا قد شرّعت استخدام هذه المادة المخدرة لأغراض طبية قبل أربعة أعوام، ما جذب عددا هائلا من الزبائن الأجانب إلى شركة Canopy Growth الكندية المختصة بذلك.

وذكرت الصحيفة أن كل محافظة كندية تتهيأ لإنشاء عشرات المختبرات الصغيرة لإنتاج الماريجوانا، في إطار اختبار شامل.

المصدر: غارديان

نادر عبد الرؤوف