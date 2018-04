من هي "ملكة جمال روسيا 2018"؟

Как Настроение, друзья? Сегодня у меня по-настоящему праздничное Настроение, улыбка не сходит с моего лица❤ С праздником светлой Пасхи! Христос Воскресе!!! 🙏 Постарайтесь провести этот день со своими родными, подарите им любовь и теплоту❤ Запоминайте эти моменты, проведенные в кругу близких вам людей ❤❤❤ А фото с самого сладкого мероприятия на конкурсе "Мисс Россия" 🙈😍🙌 @monbon_macaron @miss_russia_org ❤

A post shared by Yulia Polyachihina (@polyachihinayulia) on Apr 8, 2018 at 2:47am PDT