من هي "ملكة جمال روسيا 2018"؟

تتجهز الحسناء "جوليا بولياتشينا" لمواجهة نظيراتها من كافة أنحاء العالم، في أكبر مسابقة دولية "ملكة جمال الكون 2018".

وتنحدر الفتاة (18 عاما) من مدينة تشيبوكساري في روسيا، وتم اختيارها رسميا لتمثيل بلادها في كل من مسابقتي، "ملكة جمال العالم" و"ملكة جمال الكون" لعام 2018.

وتأتي شهرة جوليا الدولية بعد فوزها بلقب "ملكة جمال روسيا"، في شهر مارس الماضي. وتعد هذه المسابقة الأكبر والأشهر في البلاد، حيث يتم الإشراف عليها برعاية وزارة الثقافة الروسية.

وتتميز جوليا بالإضافة إلى جمالها الفاتن، بكونها محترفة في الأيروبيك وطالبة مثابرة في كلية الصحافة.

المصدر: RBTH

قتيبة دعبول