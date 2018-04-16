كاتبة بريطانية مرموقة تتنبأ بطلاق مبكر للأمير هاري

توقعت جيرمين غرير، الكاتبة البريطانية المعروفة والناشطة النسوية، أن زواج الأمير هاري من ميغان ماركل لن يدوم طويلا.

وسلطت صحيفة ديلي ميل الضوء على كلمات الكاتبة الإنجليزية المرموقة جيرمين غرير، البالغة من العمر 79 عاما، والتي قالت، ماركل "ستهرب من هذا الزواج بسبب الملل".

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وترى غرير أن ماركل ستتزوج من الأمير هاري من أجل المكانة الاجتماعية والمال، لذلك ضحت بالكثير وستصبح الثروة و"الحياة الرتيبة في البلاط" شيئا مملا لها. وأضافت قائلة: "أعتقد أنها سوف تهرب كما فعلت من قبل. وربما ستأخذ معها الأمير هاري".

وتوصلت الكاتبة إلى هذا الاستنتاج بعد تحليل زواج ماركل الماضي، وطلاقها من المنتج تريفور الذي أعادت له خاتم الزواج بالبريد.

وعلقت غرير بسخرية على هذا الزواج غير المتكافئ بقولها، إنها لا تفهم سببا لهذا الزواج غير المتكافئ، "ولماذا تتزوج فجأة فتاة ولدت فقيرة من رجل من أصحاب الملايين".

وسيقام حفل زفاف الأمير هاري وميغان ماركل، في 19 مايو المقبل، في كنيسة سان جورج في قلعة وندسور.

يذكر أن ماركل تخلت عن مهنة التمثيل وتخطط لقبول الجنسية البريطانية.

المصدر: لينتا.رو

خالد ظليطو