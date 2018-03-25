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ميغان خطيبة الأمير هاري تسدي له نصيحة لا تقدر بثمن

مجتمع

ميغان خطيبة الأمير هاري تسدي له نصيحة لا تقدر بثمن
Reuters Niall Carson
الأمير البريطاني هاري، وخطيبته ميغان ماركل، بلفاست، أيرلندا الشمالية 23 مارس 2018
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تمكنت خطيبة الأمير البريطاني هاري، الممثلة الأمريكية السابقة ميغان ماركل، من إقناعه بالإقلاع عن التدخين بكل طيبة خاطر، لأنها ليست مدخنة ولا ترغب بالتعرض لسموم انبعاثات السجائر.

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ووفقا لموقع "دايلي ميل" البريطاني، أقدم الأمير هاري على الإقلاع عن التدخين منذ فترة قصيرة بالفعل بمساعدة طبيبة متخصصة، بعد أن طلبت منه خطيبته ذلك، وتمنت أن يتمكن من ترك التدخين قبل موعد زواجهما في مايو المقبل.

وتطمح ماركل، البالغة من العمر 36 عاماً، إلى تأسيس "عائلة جميلة" مع الأمير هاري، بحسب ما نقلته التقارير الإعلامية.

كما أكدت مصادر مقربة من ماركل لموقع "دايلي ميل" أنها "ترغب بإنجاب أطفال على الفور"، بعد عقد قرانهما المقرر في مايو المقبل، والذي يجري في الوقت الراهن طبع بطاقات الدعوة إليه للأقارب والأصدقاء.

 وتتضمن بطاقات الدعوة برنامج الاحتفال، بالإضافة إلى اللباس المستحب في حفل الزواج.

المصدر: دايلي ميل

سعيد طانيوس

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