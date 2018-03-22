ميغان تدخل التاريخ بخاتم زواج بتقليد ملكي عمره قرن

قالت تقارير صحفية إن خاتم الزواج الذي سيهديه الأمير البريطاني هاري لخطيبته الأمريكية ميغان ماركل، سيتم تصنيعه باتباع تقاليد ملكية عمرها نحو قرن من الزمان.

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ومن المقرر أن يتم تصنيع خاتم ميغان في دار "وارتسكي" بالعاصمة البريطانية لندن، استعدادا للزفاف المحدد له شهر مايو المقبل.

ويعتقد أن لون خاتم ميغان ماركل سيكون ذهبيا خافتا، ليتماشى مع دبلة الخطبة التي صممها الأمير هاري بنفسه.

ومن المنتظر أن يتم استخدام ذهب مستخرج من مناجم في ويلز في تصنيع الخاتم، مثلما حدث عام 1923 أثناء زفاف الملك جورج السادس وإليزابيث باوز ليون (الملكة الأم)، والدة الملكة الحالية إليزابيث الثانية، جدة الأمير هاري.

وتم اتباع التقليد ذاته عام 1947 عند زواج الأمير فيليب والملكة إليزابيث الثانية، حتى أصبح عادة تتبع في كل الزيجات الملكية.

واستخدم الذهب الويلزي أيضا لتصنيع خاتم كيت ميدلتون، عند زفافها على الأمير وليام عام 2011.

المصدر: وكالات

رُبى آغا