شيخ عراقي يكسر "صورة المعممين" التقليدية

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق صورا غير تقليدية لرجل دين معمم خرج بها عن المألوف في المجتمع العراقي.

وذكر الرواد أن الشيخ الشاب ياسر جاسم أجرى جلسة تصوير خاصة وبطريقة جميلة، حاول من خلالها إيصال رسالة مفادها أن "الدين منعزل عن الحرام لا عن الحياة".

وبحسب ما كتبه نشطاء فإن الشيخ الشاب يسعى لتغيير النظرة السلبية إزاء رجال الدين، والتي تتلخص بأنهم متشددون ولا يمارسون نشاطات اجتماعية.

ويظهر الشيخ الشاب في صورة مرتديا اللباس الديني وهو يقود سيارة رياضية، وفي أخرى يلتقط فيها صورة "سيلفي"، وفي ثالثة يمسك وردة، فيما ظهر في صورة رابعة وهو يرتدي ملابس شبابية متباهيا بعضلاته.

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المصدر: وكالات