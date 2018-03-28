بالفيديو.. رجل الدين اللبناني حسين الحسيني وعزف جديد على البيانو

يتقن الدكتور رجل الدين اللبناني حسين الحسيني، العزف على آلة البيانو منذ سنين، مؤمنا بأن الموسيقى فن من الفنون الإنسانية.

"من خلق للطيور حناجرها بأصواتها الجميلة ومن خلق الأصوات الجميلة في سقوط المطر وحفيف أوراق الشجر لا يمكن أن يحرم الموسيقى"، بهذه الكلمات شرح الحسيني حبه للموسيقى واستغرابه من بعض الأصوات التي تنتقد قيام رجل دين "معمم" بالعزف على آلة موسيقية.

المصدر: يوتيوب