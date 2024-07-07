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    تاريخ النشر: 07.07.2024 | 14:39 GMT

    الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة سلطانه بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود

    أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم الأحد في بيان له، وفاة الأميرة سلطانه بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود.

    الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة سلطانه بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود
    Sputnik

    وصدر عن الديوان الملكي السعودي بيان جاء فيه: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة سلطانه بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود".

    وأضاف البيان: "سيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غد الاثنين الموافق 2 محرم 1446 هجري، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض".

    وتابع الديوان الملكي في بيانه: "تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيج جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

    المصدر: "واس"

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