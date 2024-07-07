الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة سلطانه بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود
أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم الأحد في بيان له، وفاة الأميرة سلطانه بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود.
السعودية.. الديوان الملكي يعلن وفاة أميرة من آل سعود
وصدر عن الديوان الملكي السعودي بيان جاء فيه: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة سلطانه بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود".
وأضاف البيان: "سيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غد الاثنين الموافق 2 محرم 1446 هجري، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض".
وتابع الديوان الملكي في بيانه: "تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيج جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".
الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة سلطانة بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود#نشرة_الظهيرة | #قناة _السعودية pic.twitter.com/7gBWtEgotf— أخبار قناة السعودية (@saudiatv_news) July 7, 2024
المصدر: "واس"
التعليقات