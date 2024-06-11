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السعودية.. الديوان الملكي يعلن وفاة أميرة من آل سعود

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السعودية.. الديوان الملكي يعلن وفاة أميرة من آل سعود
الديوان الملكي السعودي
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أعلن الديوان الملكي السعودي عن وفاة الأميرة منيرة بنت محمد بن تركي بن عبد العزيز بن تركي آل سعود.

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الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أمير من آل سعود
الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أمير من آل سعود

وقال الديوان الملكي في بيان له اليوم الثلاثاء: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة/ منيرة بنت محمد بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود".

وأضاف البيان: "سيصلى عليها -إن شاء الله- اليوم الثلاثاء الموافق 5/ 12/ 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

وختم: "تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

المصدر: واس

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