السعودية.. الديوان الملكي يعلن وفاة أميرة من آل سعود

أعلن الديوان الملكي السعودي عن وفاة الأميرة منيرة بنت محمد بن تركي بن عبد العزيز بن تركي آل سعود.

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وقال الديوان الملكي في بيان له اليوم الثلاثاء: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة/ منيرة بنت محمد بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود".

وأضاف البيان: "سيصلى عليها -إن شاء الله- اليوم الثلاثاء الموافق 5/ 12/ 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

وختم: "تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

#الديوان_الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة منيره بنت محمد بن تركي بن عبد العزيز بن تركي آل سعود، وسيصلى عليها - إن شاء الله - اليوم الثلاثاء الموافق 1445/12/5هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.#واسpic.twitter.com/lUzWIJeDWZ — واس الأخبار الملكية (@spagov) June 11, 2024

المصدر: واس