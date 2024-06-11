السعودية.. الديوان الملكي يعلن وفاة أميرة من آل سعود
أعلن الديوان الملكي السعودي عن وفاة الأميرة منيرة بنت محمد بن تركي بن عبد العزيز بن تركي آل سعود.
وقال الديوان الملكي في بيان له اليوم الثلاثاء: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة/ منيرة بنت محمد بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود".
وأضاف البيان: "سيصلى عليها -إن شاء الله- اليوم الثلاثاء الموافق 5/ 12/ 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".
وختم: "تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".
#الديوان_الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة منيره بنت محمد بن تركي بن عبد العزيز بن تركي آل سعود، وسيصلى عليها - إن شاء الله - اليوم الثلاثاء الموافق 1445/12/5هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.#واسpic.twitter.com/lUzWIJeDWZ— واس الأخبار الملكية (@spagov) June 11, 2024
المصدر: واس