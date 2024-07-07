مصر.. الأمن يكشف تفاصيل واقعة خطف طالب
تمكنت الشرطة المصرية من القبض على 4 أشخاص متهمين بخطف طالب مدرسة شمال محافظة قنا.
وتحركت الشرطة بعد تلقيها بلاغا بخطف الطالب من قبل مجهولين أمام مركز شباب القلمينا.
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وجرى ضبط المتهمين خلال ساعات وإطلاق سراح الطالب. حيث خطط المتهمون لاختطاف المجني عليه بسبب وجود خلافات مع والده، واستقلوا سيارة بدون لوحات وقاموا باختطافه لدى خروجه من المركز.
المصدر: "القاهرة 24"
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