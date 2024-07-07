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    تاريخ النشر: 07.07.2024 | 00:49 GMT

    مصر.. الأمن يكشف تفاصيل واقعة خطف طالب

    تمكنت الشرطة المصرية من القبض على 4 أشخاص متهمين بخطف طالب مدرسة شمال محافظة قنا.

    مصر.. الأمن يكشف تفاصيل واقعة خطف طالب
    Globallookpress

    وتحركت الشرطة بعد تلقيها بلاغا بخطف الطالب من قبل مجهولين أمام مركز شباب القلمينا.

    وجرى ضبط المتهمين خلال ساعات وإطلاق سراح الطالب. حيث خطط المتهمون لاختطاف المجني عليه بسبب وجود خلافات مع والده، واستقلوا سيارة بدون لوحات وقاموا باختطافه لدى خروجه من المركز.

    المصدر: "القاهرة 24"

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