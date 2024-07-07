وتحركت الشرطة بعد تلقيها بلاغا بخطف الطالب من قبل مجهولين أمام مركز شباب القلمينا.

وجرى ضبط المتهمين خلال ساعات وإطلاق سراح الطالب. حيث خطط المتهمون لاختطاف المجني عليه بسبب وجود خلافات مع والده، واستقلوا سيارة بدون لوحات وقاموا باختطافه لدى خروجه من المركز.

المصدر: "القاهرة 24"