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وخلال لقاء مع قناة "الإخبارية"، أوضح عبد الرحمن السديس أن "التوجيه من ولاة الأمر جاء مراعاة لمقاصد الشريعة، لأنهم يرون في الزائر والمعتمر محورية إنسانيته، والزائر له الحق في التيسير عليه".

وأضاف أن إطالة الوقت بين الأذان والإقامة تحت ظروف حرارة الصيف ليست من السنة ولا من الحكمة، وأن القرار جاء مراعيا لمقاصد الشريعة وتكريما للإنسان وعناية به".

وتابع: "نحن طبقنا القرار الشهر الماضي ووجدنا أثره الكبير والعظيم، وأنا أعمل خطيب منذ 40 عاما وأستطيع توصيل ما أريد من الخطبة خلال 5 دقائق أو أتحدث ساعة ولكن مراعاة للناس جاء التخفيف"، مؤكدا أن هذا القرار سيستمر طيلة فترة الصيف.

فيديو | رئيس الشؤون الدينية في الحرمين الشيخ د. عبد الرحمن السديس:



إطالة الوقت بين الأذان والإقامة تحت ظروف حرارة الصيف ليست من السنة.. والقرار جاء مراعيا لمقاصد الشريعة وتكريما للإنسان وعناية به#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/4Zf2H2Ol6E — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 4, 2024

المصدر: "الإخبارية"