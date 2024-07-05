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    تاريخ النشر: 05.07.2024 | 00:13 GMT

    السعودية.. السديس يعلق على اختصار الوقت بين الأذان والإقامة ويكشف مدة العمل بالقرار

    علق رئيس الشؤون الدينية السعودية في الحرمين الشريفين الشيخ عبد الرحمن السديس، على قرار اختصار الوقت بين الأذان والإقامة، لافتا إلى أنه سيستمر العمل بهذا القرار طوال الصيف.

    السعودية.. السديس يعلق على اختصار الوقت بين الأذان والإقامة ويكشف مدة العمل بالقرار
    AFP

    وخلال لقاء مع قناة "الإخبارية"، أوضح عبد الرحمن السديس أن "التوجيه من ولاة الأمر جاء مراعاة لمقاصد الشريعة، لأنهم يرون في الزائر والمعتمر محورية إنسانيته، والزائر له الحق في التيسير عليه". 

    وأضاف أن إطالة الوقت بين الأذان والإقامة تحت ظروف حرارة الصيف ليست من السنة ولا من الحكمة، وأن القرار جاء مراعيا لمقاصد الشريعة وتكريما للإنسان وعناية به". 

    وتابع: "نحن طبقنا القرار الشهر الماضي ووجدنا أثره الكبير والعظيم، وأنا أعمل خطيب منذ 40 عاما وأستطيع توصيل ما أريد من الخطبة خلال 5 دقائق أو أتحدث ساعة ولكن مراعاة للناس جاء التخفيف"، مؤكدا أن هذا القرار سيستمر طيلة فترة الصيف.

    المصدر: "الإخبارية"

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