مصر.. مشاجرة بين مطرب شهير ومحام في منطقة العجوزة

أفادت وسائل إعلام مصرية بنشوب مشادة كلامية وشجار مساء يوم الأربعاء، بين المطرب الشعبي سعد الصغير ومحام بسبب خلاف على فتح باب في مدخل العقار محل سكن الأول.

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وحسب ما ذكرت شبكة "مصراوي"، تلقت غرفة النجدة بلاغا من محام بمنطقة العجوزة يفيد بتضرره من المطرب الشعبي سعد الصغير وحدوث مشاجرة بينهما تعدى خلالها عليه المطرب بالسب والضرب، فيما تم التحفظ على الطرفين واقتيادهما إلى قسم شرطة العجوزة.

وأبانت تحريات قيام محام بإنشاء مطعم في العقار سكنه وسكن "سعد الصغير"، وأثناء تجهيز المطعم أعد المحامي لفتح باب من مدخل العقار فاعترض سعد الصغير على ذلك وحدثت مناوشات كلامية بينهما.

وأكدت "مصراوي" أن الخلاف بين سعد الصغير وجاره المحامي انتهى بالتصالح والتراضي فيما بينهما وتم انصرافهما من قسم شرطة العجوزة.

المصدر: "مصراوي"