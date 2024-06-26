مصر.. فنانة شهيرة تتقدم بشكوى ضد "مصبغة غسيل"

تقدمت الفنانة المصرية الشهيرة هاجر أحمد، بشكوى لجهاز حماية المستهلك، ضد مصبغة لغسل الملابس بسبب تلف حقيبة لها باهظة الثمن إذ تبلغ قيمتها ربع مليون جنيه.

وكتبت هاجر أحمد عبر مجموعة الشكاوى بجهاز حماية المستهلك على موقع "فيسبوك": "من شهرين ونص اتصلت بمغسلة ليها فروع كتير في القاهرة الجديدة اسألهم إن عندي شنطة غالية أوي، وفيها بقعة كدة بالألوان بسيطة بنتي عملاها، وسألتهم هل تقدروا تشيلوا البقعة دي ولا لا؟ قالوا لي طبعا يا فندم، إحنا كل شغلنا شنط ماركات وشنط غالية، للعلم إن سعر الشنطة حاليا تقريبا 5000 دولار، لأني عارفة إني لازم أودي الشنطة للمكان بتاعها يظبطوها بس المشكلة أن أقرب مكان ليا دبي، وأنا مش مسافرة دبي الفترة دي أبدا، بعد ما تواصلت معاهم أكدولي أنهم يقدروا ينضفوها بسهولة، وأنهم كمان بيستخدموا نفس المواد اللي الشركة المصنعة بتستخدمها، قُلت أنا هديكم الشنطة وشوفوا هتعرفوا ولا لا، لو لا ابعهتوها لي، وأكدت عليهم فوق الـ50 مرة، قالوا لي إحنا عندنا فني بيحدد كمان هل يقدر يعمل كده ولا لا ومش هنجازف يا فندم طبعا".

وأضافت: "خدوا الشنطة ومرجعوهاش..اتصلت بيهم قُلت لهم بصيتوا على الشنطة ولا لا، قالوا لي طبعا سهلة جدا وهتوصل خلال أسبوع متقلقيش، وأكدت أنها مش بتتغسل بمياه ولا بتدخل غسالة، قالوا لي لا طبعًا لا مياه ولا غسالة ليها مواد معينة"، متابعة: "سبتهم خالص وبعتهوا لي بعد أسبوع، والصدمة كانت اللوجو بتاعها اللي بماء الدهب ممسوح، والشنطة محروقة من جوة والإيد بتاعتها مكسورة، ومتقطعة من الجناب كلها دايبة وكل معالمها راحت، اتصلت بيهم قُلت لهم عايزة صاحب المكان كلمت واحد مش فاكرة اسمه، وقالي أنا شريك في المكان ونعملك اللي أنتي عايزاه، وتحت أمرك وكان محترم أوي أول مكالمة وقال لي ابعتيلي الشنطة".

وتابعت الفنانة المصرية: "بعت له الشنطة اللي حاطنها في كيس بلاستيك، وبعتوها لي تاني وحط فيها كيس منفوخ عشان تسند طولها وبعتلي معاها بوكيه ورد، طبعا أنا رجعت الورد، وشوفت الشنطة، وكلمت الراجل قُلت له عملت إيه قالي رجعتهالك جديدة، قُلتله حضرتك واعي للي بتقوله الشنطة اتحرقت أنتم ضحكتوا عليا، الشنطة مبقاش ليها معالم واللوغو بتاعها اتمسح.. يرد يقول لي ما هو ده اللي أنتِ هتسامحيني فيها، قُلت له لا طبعا على فكرة أنتم سمعتكوا وحشة جدا، وناس كتيرة عندهم تجارب سيئة معاكم، وعندي سكرين شوت أنكم بوظتوا حاجات كتير جدا وكلها غالية، لأني سألت عليهم، قالي طيب مدام أنتِ عملتي كده، اللي تعرفي تعمليه اعمليه وأخبطي راسك في الحيطة".

واستطردت هادر أحمد: "تقدمت بشكوى لحماية المستهلك، وبالفعل كلموني، أخدوا تفاصيل اللي حصل، صور وفيديو وسكرين شوت، لأني كلمت الشخص اللي شريك في المغسلة، على الواتس آب، وبعتلي فيديو قبل وبعد، وفيديو لغسيل الشنطة بسلك المواعين في طبق بلاستيك، بعت وأوفيت كل التفاصيل للواقعة".

وأكملت: "محدش اهتم، كل أسبوعين يكلموني يقولوا ممكن تقلنا إيه اللي حصل قُلت في حاجة مش مظبوطة أنا كل أسبوعين بحكي وببعت كل حاجة ومحدش بياخد فعل، وفي مرة مكالمة معاهم قالوا لي هو مش الراجل بعت ورد ليكي، استغربت جدا، وآخر مكالمة حماية المستهلك قالولي الفاتورة بتاعة الشنطة اللي هيا 250 جنيها هيدوهالك تقريبا 10 أضعاف وده قانون حماية المستهلك".

وختمت الفنانة المصرية بالقول: "لما كلمت حماية المستهلك اتحكالي عن مشاكل المغسلة دي وبلاويهم كتير وأنا حليت ليهم مشاكل كتير قبل كده، المهم محدش كلمني تاني، فضلت شهرين ونص منتظرة ياخدوا موقف محدش عمل حاجة، عشان كده قررت أكتب عنهم، تجربة سيئة وناس مش صادقة وكذابين وغير أمناء حقيقي اللي مستغني عن حاجته يبعتهالهم".

المصدر: "المصري اليوم"