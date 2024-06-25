مصر.. رد صادم من شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب على اتهامها له بـ"التآمر" عليها

رد محمد عبد الوهاب على شقيقته شقيق الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، مدافعا عن نفسه بعد تصريحاتها حول أنه "غدر بها وباعها" بقضية إدارة صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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ويأتي ذلك عقب تقدم شيرين عبد الوهاب يوم الاثنين، عن طريق محاميها، ببلاغ للنائب العام ضد شقيقها، بتهمة استغلال توكيل قديم ممهور بتوقيعها الشخصي والتعاقد مع المنتج محمد الشاعر دون علم منها، حيث قالت الفنانة في بلاغها إن "أخاها لم يكتفِ بذلك، بل استولى على حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي دون الحصول على إذن منها، وبناء عليه تصرف في حقوقها بما لا يليق باسمها".

ونشر محمد عبد الوهاب، عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل، شهادة حفظ القضية في التهم المنسوبة إليه، قائلا: "كل واحد عنده قدرة على تحمل الأذى لكن للقدرة دي حدود.. ده قرار النيابة العامة بالحفظ إداريا في كل الاتهامات اللي اتوجهت ليا بتاريخ 19 ديسمبر 2022 يعني من سنتين".

وتسائل شقيق شيرين عبد الوهاب: "إيه هي بقى الاتهامات دي؟ كسر الضلع والعشرين راجل اللي دخلت بيهم على أختي! وطبعا موضوع السكينة! واتسألت علي التوكيل بتاعي وبتاع أمي من وكيل النيابة المحترم وكله مثبت، "س" سؤال و"ج" جواب..التوكيل اللي بتقول إن أنا أسأت استخدامه، وده إن دل على شيء فهو يدل على إني مش عايز أختي شكلها يبقي وحش قدام الناس وقدام جمهورها، والأهم أمي اللي كنت مفهمها إن بنتها اتنازلت وأنا أستحمل أي حاجة إلا إنها تتوجع في ولادها".

وأضاف: "وبناء عليه، رضيت بالظلم لوحدي لكن الحقيقة غير كده، أنا اتطلبت في النيابة واتسألت رسمي وتم اخلاء سبيلي من النيابة علي ذمة القضية لحد ما اتحفظت القضية، بس انتي بقي بشطارتك وبأهل الشر اللي حواليكي اللي خسروكي نفسك وأهلك، خليتيني انهارده أطلع أقول جزء من الحقيقة للناس رغم إن ده آخر حل كنت أحب ألجأ ليه. وده حق ربنا لا ظلم ولا افترى".

وأردف محمد عبد الوهاب: "نفس الكلام اللي من سنتين بيتعاد تاني معرفش لمصلحة مين، مع إني بعيد عنك وعن حياتك من سنين قبل الواقعة وسنتين من بعدها».

واستطرد: "ده قرار النيابة العامة الموقرة في الافتراءات اللي اتوجهتلي ، مش بيان من محامي.. وأي حاجه هرد بيها هتكون مستند حكومي عليه ختم النسر"، منوها بالقول: "مرفق هنا الفيديو بتاريخ 11 نوفمبر 2022 اللي قولتي فيه إنك اتنازلتي ولعبتي دور الضحية، ومرفق برضو المستندات الرسمية اللي بتثبت إن القضية فضلت شغالة وكنتي هتتسببي في حبس أخوكي ظلم وهو لحد آخر لحظة بيحاول يحميكي ويحمي أمك ويحمي بناتك".

جدير بالذكر أن ذلك يأتي عقب تسريبات انتشرت مؤخرا للفنان حسام حبيب، طليق شيرين عبد الوهاب، شن فيها هجوما على أسرة شيرين، متهما إياهم باستغلالها والطمع في ثروتها والإساءة إليها، إضافة إلى التسبب في مشاكل لها مع شركة "روتانا"، ما أدى لعدم قدرتها على طرح أغاني جديدة.

وتعليقا على ذلك، قالت شيرين في بيان: "أنا فوجئت بالي حصل على السوشيال ميديا من محمد أخويا وحسام وحبيت، وأردت التأكيد أن كلام حسام مظبوط جدا وأخويا فعلا باعني".

وأضافت: "التصريح اللي نزل.. نزل من محامي محمد اللي مستولي على السوشيال ميديا ومضاله على عقد بيخليه يستفيد من السوشيال ميديا بتاعتي، وفيه أغاني جميلة جدا جدا عاملينها وشوية حاجات بتخلص عشان المشاكل مع الشركة المنتجة، لأن في حد كمان قاصد يقعدني في البيت وبنخلص الحاجات دي".

المصدر: "صدى البلد" + "المصري اليوم"