"بعد أزمة حلايب وشلاتين".. فنانة شهيرة توجه رسالة قاسية للاجئين في مصر

دخلت الفنانة سمية الخشاب على خط الحديث عن اللاجئين في مصر بعد أن شكا العديد من المصريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي من بعض المشكلات التي أثارها بعض اللاجئين في مصر.

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ووجهت الفنانة سمية الخشاب، حسب جريدة "فيتو" رسالة قوية لبعض اللاجئين في مصر، وطالبتهم بعدم إثارة المشكلات، مشيرة إلى ضرورة أن يكون اللاجئ الذي يأتي إلى مصر يتحلى بالاحترام، لأنه ضيف في مصر.

وقالت سمية الخشاب في رسالتها للاجئين في مصر: "الأرض شايلة اللي عليها بالعافية، اللي هيجي يسكن فيها يجي باحترامه ومينساش أنه "ضيف" عندنا"

يذكر أن أن مصر تستضيف لاجئين من 62 جنسية، وقدرت الحكومة المصرية عدد اللاجئين المتواجدين على أرض مصر بنحو 9 ملايين لاجئ، ما يشير إلى أن مصر تُعد من أكبر الدول استضافة للاجئين في العالم.

وبحسب بيان الحكومة المصرية، فإن التقديرات الأولية لعدد اللاجئين في مصر يشير إلى وجود 9 ملايين مقيم ولاجئ، من حوالي 133 دولة، ويمثلون 8.7% من حجم السكان، البالغ عددهم نحو 110 مليون نسمة.

وكانت قد تسببت واجهة محل سوادني في ترحيل مالكه من مصر بعدما وضع خريطة دولة السودان ضمت مدينتي حلايب وشلاتين المصريتين على مقدمة محله.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن الأجهزة المختصة رحّلت صاحب المحل إلى السودان بسبب مخالفته القواعد والشروط والقوانين المصرية.

المصدر: فيتو