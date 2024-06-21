مصر.. صورة خريطة "حلايب وشلاتين" المتسببة في ترحيل مواطن سوداني

تسببت واجهة محل سوادني في ترحيل مالكه من مصر بعدما وضع خريطة دولة السودان ضمت مدينتي حلايب وشلاتين المصريتين على مقدمة محله.

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وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن الأجهزة المختصة رحّلت صاحب المحل إلى السودان بسبب مخالفته القواعد والشروط والقوانين المصرية.

بدأت القصة عندما لاحظ مصريون أن لوغو المحل الذي يمثل خريطة السودان يضم مدينتي حلايب وشلاتين المصريتين، ما أثار حالة غضب كبيرة بين مستخدمي السوشيال ميديا، الذين بدأوا في مطالبة المحل بإزالة هذا اللوغو.

كما نشر المحل بوستا دعائيا لأحد منتجاته، وقال: عيش سوداني (خبز سوداني)، ليثير هذا المزيد من غضب مستخدمي السوشيال ميديا الذين أشاروا إلى أن استخدام عيش سوداني غير صحيح فقد تم صنعه من دقيق مصري وعلى الأرض المصرية.

ولاحقا كتب صاحب المحل الذي يدعى يمه على صفحته على فيسبوك: السادة متابعي الصفحة الكرام، مساء الخير لقد تم إزالة الشعار الذي أثار حفيظة بعض المتابعين، وسعيا منا لإرضاء عملائنا ومتابعينا سنصمم شعارا جديدا يلائم تطلعاتهم.

وأضاف: مع العلم بأن ما ورد من خطأ في الشعار هو خطأ غير مقصود وليس له أي أبعاد سياسية أو خلافه، مرة أخرى نؤكد على مبدأ احترامنا للدولة المصرية حكومة وشعبا.

المصدر: RT