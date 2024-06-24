مصر.. الكشف عن تفاصيل مروعة في قضية "مذبحة رستم الأسرية"

تعمل الأجهزة المصرية بجهود كثيفة لضبط المتهم في واقعة مقتل 3 من أسرة واحدة بمحافظة الغربية، في القضية المعروفة إعلامية بـ"مذبحة رستم الأسرية".

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وأفاد موقع "القاهرة 24" بأن الأجهزة الأمنية بالغربية، بالتنسيق مع أجهزة الأمن بكفر الشيخ، تكثف من جهودها لضبط المتهم في واقعة مقتل 3 أشخاص من أسرة واحدة بعزبة رستم التابعة لقرية الشين بدائرة مركز قطور.

وتم العثور على 3 أشخاص من أسرة واحدة داخل منزلهم الكائن بالقرية محل البلاغ في حالة تعفن ومتفحمين، فيما قرر مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة والوقوف على أسباب وظروف وملابسات الحادث ومعرفة أسباب ارتكاب الجريمة

وتبين أن الجريمة حدثت يوم الخميس الماضي خامس أيام عيد الأضحى، وتم العثور على 3 جثامين، وهم أم واثنين من أبنائها، وأن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجنى عليها الأولى وشقيق المجني عليهما الثاني والثالث، حيث قام بتخديرهم والتخلص منهم ذبحا، ثم حاول إخفاء معالم الجريمة بإشعال النيران في المجني عليهم.

ونقل موقع "القاهرة 24" عن جيران الضحايا أن "المتهم حاصل على شهادة حقوق وكان دائم التعدي على والدته بالضرب والتهديد لها بالذبح بسبب الميراث، تم فصله من منذ عامين من إحدى مكاتب المحاماة ويعمل حاليا في مكتب محامي اخر، وأن والده المتهم توفي منذ عامين بأزمة قلبية مفاجئة، وكان يعمل في الشؤون القانونية بإدارة التربية والتعليم".

وأشار الجيران إلى أن "المتهم قام بانهاء حياة، والدته، وشقيقه الأصغر ويدعي محمود، وشقيقته، وهي منفصلة عن زوجها، وتقيم معهم في المنزل".

وحسب ما نقل "القاهرة 24"، قال الجيران أيضا إن "المتهم ارتكب جريمته يوم الخميس الماضي آخر أيام العيد، وبعد انبعاث روائح كريهة للجثامين قام بإحضار مادة مساعده للاشتعال وأضرم النيران بهم، حتي يخفي معالم جريمته خوفا من افتضاح أمره، ولكن الجيران اشتموا رائحة دخان وحريق، مما دفعهم للتوجه إلي المنزل للتحقق من الأمر، وفوجئوا بـ3 جثامين في حالة تفحم".

هذا وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة التحريات حول ظروف وملابسات الواقعة وسؤال شهود عيان.

المصدر: "القاهرة 24"

