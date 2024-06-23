مصر.. تطورات جديدة في قضية ذبح طفل وتقطيع أطرافه بمحافظة أسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر من القبض على المتهمين المشتبه في تورطهم بجريمة قتل طفل عثر عليه مذبوحا ومبتور اليدين وجثته ملقاة وسط الزراعات بقرية الهمامية التابعة لمركز البداري.

إقرأ المزيد

وفي التفاصيل، نجح ضباط مركز شرطة البداري فى محافظة أسيوط بالقبض على عدد من المتهمين المشتبه بتورطهم فى قتل الطفل البالغ من العمر 7 سنوات.

وحسب ما ذكرت وسائل الإعلام المصرية، فقد توصلت التحريات الأولية إلى أن وراء ذبح الطفل، نجل عمه ويدعى "ع.ا" وأولاده وآخرين، وتم ضبطهم.

وتمت الإشارة إلى أن المتهمين نفذوا هذه الجريمة لتقديم الطفل كقربان لمقبرة أثرية، حيث تم خطف الطفل في أثناء اللعب أمام منزله، وقام المتهمون بذبحه وتقطيع يديه وإلقاء الجثة وسط الزراعات.

وتعود بداية هذه الواقعة إلى تلقي مديرية أمن أسيوط إخطارا من مباحث مركز شرطة البداري يفيد بورود بلاغ من أسرة الطفل "محمد عصام أبو الوفا مهران" البالغ من العمر 7 سنوات والمقيد بالصف الأول الابتدائي، عن تغيب نجلهم، وذلك عقب إجازة عيد الأضحى، حيث تم تشكيل فريق بحث، وبالسير فى إجراءات البحث تمكن ضباط مركز شرطة البداري بالتعاون مع ضباط الأمن العام بمديرية الأمن من كشف غموض الواقعة، إذ عثر على جثة الطفل المتغيب مذبوحا وسط الزراعات.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق وجار استكمال الإجراءات القانونية.



المصدر: "اليوم السابع"