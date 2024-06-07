مصر.. التحقيقات تكشف عن شخص مقرب جدا من "سفاح التجمع" شهد 3 من جرائمه

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية في مصر تفاصيل جديدة في واقعة سفاح التجمع، المتهم بقتل 3 سيدات، بطريقة بشعة".

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وكشفت التحريات والتحقيقات عن أن نجل سفاح التجمع كان معه أثناء ارتكابه جرائم قتل السيدات الثلاث، وأنه شاهد الضحايا أثناء دخولهن بصحبة والده الشقة - مسرح الجريمة- لكنه لم يشاهده أثناء إزهاق أرواحهن.

وأضافت التحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية واعترافات سفاح التجمع، أنه عقب التخلص من فتاة التجمع، ارتكب جريمة قتل فتاة تدعى رحمة من منطقة الزاوية الحمراء، بمحافظة القاهرة، وألقى الجثمان في منطقة القنطرة غرب، بمحافظة الإسماعيلية، وأنه قتل الضحية الثانية في منتصف شهر أبريل الماضي، بعد أن استدرجها لشقته في منطقة التجمع عن طريق شريكته وتدعى حنان، مقابل الحصول على مبالغ مالية، وأنه عذبها وقتلها خنقا، وارتكب الفحشاء معها عقب أن لفظت أنفاسها الأخيرة، وحمل الجثمان ونقله بسيارته إلى الإسماعيلية وتخلص منه.

وشرحت التحريات والتحقيقات أن سفاح التجمع نفذ جرائمه بنفس الأسلوب، وأنه تخلص من الضحية الثالثة وتدعى أميرة، منتصف شهر مايو الماضى، بنفس طريقة الضحية الأولى والثانية، ووثق تلك الجرائم عن طريق تصوير نفسه بالفيديو والتقاط صور للضحايا أثناء وجودهن معه فى مسرح الجريمة.

وأضافت التحريات والتحقيقات واعترافات سفاح التجمع أنه عقب ارتكاب قتل الضحية الأخيرة، تخلص من الجثمان في طريق محافظة بورسعيد.

وشرحت التحريات أن سفاح التجمع، اعترف بدوافع جرائمه وأنه يرتكب الفحشاء مع الضحايا عقب إزهاق أرواحهن، وشرح التفاصيل كاملة وأيضاً أثناء التحقيق معه من قبل محقق النيابة، وأثناء تمثيل جرائمه، وسجلت النيابة اعترافات له بالصوت والصورة أثناء إجراء سفاح التجمع محاكاة لجرائمه.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد، قد أصدرت قرارا بتجديد حبس سفاح التجمع وشريكته، لمدة 15 يوما، وذلك عن اتهامات لسفاح يقتل 3 سيدات، وشريكته بتهمة الاتجار فى البشر.

المصدر: الوطن