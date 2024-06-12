السعودية.. القبض على 9 مقيمين ووافدين لترويجهم بطاقات نسك حاج مزورة والكشف عن جنسياتهم

أعلنت السلطات السعودي يوم الأربعاء، القبض على 9 مقيمين ووافدين لترويجهم لبطاقات نسك حاج مزورة، كاشفة عن جنسياتهم.

وقال الأمن العام السعودي في بيان له: "قبضت شرطة العاصمة المقدسة "مكة المكرمة" على (9) مقيمين من الجنسية الباكستانية ووافدين بتأشيرة زيارة من الجنسية الهندية، لنصبهم واحتيالهم بالترويج لبطاقات نسك حاج مزورة، وضبطت بحوزتهم بطاقات تصاريح حج مزورة ومبالغ مالية وأجهزة حاسوب، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة".

🎥 | شرطة العاصمة المقدسة تقبض على (9) مقيمين ووافدين بتأشيرة زيارة لنصبهم واحتيالهم بالترويج لبطاقات نسك حاج مزورة pic.twitter.com/CnUbWKW3dX — الأمن العام (@security_gov) June 12, 2024

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وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية قد أعلنت في وقت سابق أن تأشيرات العمرة والسياحة والعمل والزيارة العائلية والمرور (ترانزيت) وغيرها من أنواع التأشيرات، لا تؤهل حاملها لأداء فريضة الحج، داعية الجميع إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين التي تفرضها الجهات الرسمية المنظمة للحج، وعدم الانجراف خلف الشركات والمكاتب الوهمية، التي تدعي وجود حملات الحج التجاري وغير ذلك من المسميات.

وبينت الوزارة أنها تتابع بشكل مستمر إعلانات هذه الشركات والحملات الوهمية، وتأمل تعاون الجميع بالإسهام في مكافحتها والإبلاغ عنها، والعمل على الحد من ظاهرة الحج بلا تصريح، وتهيب بالجميع الحصول على المعلومات الرسمية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة وعبر قنواتها في الشبكات الاجتماعية المختلفة.

المصدر: RT