أول تعليق من العريس المصري الذي اعتدى على عروسه: "عملولي سحر أسود!" (صور+ فيديو)

خرج العريس المصري الذي اعتدى على عروسه يوم زفافهما عن صمته، بعد الضجة التي أثارها مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وتفاجأ الجميع برد فعل غريب من العريس محمد الهادي، 28 عاما، من مدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية، حيث قام بسحب عروسته على المسرح، ومحاولة الهجوم عليها.

وقال العريس في تصريحات صحفية إن المقطع المنتشر يرجع تاريخه إلى يوم الخميس الماضي 6 يونيو، مؤكدا على أن العروس لم تقم بأي مشكلة، وإنما وجد نفسه يقوم بتلك التصرفات الغريبة بدون أي سبب.

وأكد على أن ما حصل معه "كان سحرا أسود"، ظهر عليه في أول 10 دقائق من دخوله القاعة، مضيفا: "خالتي الشيخة كانت موجودة وقرأت لي قرآن وبعض الآيات على قارورة مياه شربتها بقيت كويس وأفضل".

وتابع: "الفرح كان على 3 ليالي، يومين حنة عندي وعند أهل العروسة، واليوم التالت كان الفرح وده اللي حصل فيه المشكلة، لقيت نفسي مش طبيعي، واللي حصل غصب عني واتفاجئت باللي أنا عملته".

ورغم المشكلة التي حدثت، اصطحب الهادي عروسه إلى منزل الزوجية، وأكملا حياتهما بشكل طبيعي، بعد أن اعتذر لأهل زوجته.

من جهتها، علقت بسمة حمدي المعروفة بـ"عروس الشرقية" على واقعة تعرضها للسحل على يد زوجها في حفل الزفاف، مؤكدة على أنه يحبها كثيرا، لكنها تفاجأت بما حدث، مشيرة إلى أنه لم تكن بينهما أي مشكلات على الإطلاق.

وأشارت إلى أنه أثناء صعودها إلى المنصة، تعثرت قدمها بسبب ثقل حجم الفستان وسقطت على الأرض، وحاول زوجها سحبها من يدها إلا أنها لم تستطع التحرك فتركها وجلس على الكوشة، قبل أن يندفع والدها ناحيته ويلكمه ويتطور الأمر إلى مشاجرة سرعان ما جرى احتوائها.

وأضافت أن إحدى قريبات العريس، قرأت آيات من القرآن حتى شعر العريس بالهدوء واعتذر لوالدي العروس وتم استكمال حفل الزفاف.

المصدر: الوطن