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مصر.. تفاصيل جديدة في واقعة ضرب العريس لعروسه في حفل الزفاف

مجتمع

مصر.. تفاصيل جديدة في واقعة ضرب العريس لعروسه في حفل الزفاف
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بعد الضجة الكبيرة التي أثارتها هذه الواقعة في البلاد، كشف مدير القاعة التي أقيم بها حفل الزفاف الذي شهد ضرب عريس لعروسه وانتشار فيديو لهما، تفاصيل جديدة حول ما حدث.

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مصر.. عريس يضرب عروسه في حفل الزفاف ويثير غضب أهلها ورواد مواقع التواصل
مصر.. عريس يضرب عروسه في حفل الزفاف ويثير غضب أهلها ورواد مواقع التواصل

وفي تصريحات لموقع "القاهرة 24"، أوضح مدير قاعة الزفاف قائلا: "الفرح كان الخميس اللي فات في مركز كفر صقر، والعريس والعروسة اتصالحوا بعد ما ضربها ورجعت معاه بعد الفرح، ومعانا اعتذار للعريس".

وأضاف مدير القاعة: "اللي حصل إنه كان في مشاكل بين العريس والعروسة، وحد من أهلها ضايقه بالكلام، والعريس اتنرفز واتعصب على العروسة".

واستطرد: "اتصالحوا بعد كده في الفرح واعتذر لها في المايك ولأهلها ولكل الحاضرين"، مردفا: "العريس رفض تصوير باقي الفرح، وطلب حذف الفيديوهات اللي تم تسجيلها".

وأثار مقطع فيديو للواقعة، يظهر العريس يسحب العروس بعد وقوعها على الأرض وهو يعنفها، غضبا واستياء لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين شنوا هجوما عنيفا على العريس وعلى ما بدر منه.

المصدر: "القاهرة 24"

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