مصر.. عريس يضرب عروسه في حفل الزفاف ويثير غضب أهلها ورواد مواقع التواصل

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو لعريس كفر صقر بالشرقية، يسحب العروس بعد وقوعها على الأرض وهو يعنفها، في مشهد أثار غضب واستياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وشن المتابعون هجوما عبر منصات التواصل الاجتماعي، ضد العريس، بعد أن ظهر في مقطع فيديو نشر خلال الساعات القليلة الماضية، وهو يمسك بيد العروس الملقاة على الأرض، ويجرها على الكوشة، فيما ضرب شخص من أهلها العريس، ردا لاعتبارها ليتحول الفرح إلى مشاجرة.

وأشار المتابعون في التعليقات، إلى أن الفرح عقد من أسبوع، ووقعت المشاجرة بسبب رقص العروسة في الفرح، وهذا ما أثار غضب العريس، ليعنفها بعد ذلك أمام جميع الحضور داخل قاعة الفرح، ثم سقطت على الأرض وحاول سحبها إلى الكوشة بشكل عنيف.

وأثار الفيديو غضب واستياء مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، حيث وجدوا أن الأمر فيه إهانة للعروس، وخاصة أن البعض أوضح في التعليقات أنه تم الصلح خلال الفرح وعادت العروسة مع عريس كفر صقر إلى مسكن الزوجية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية