حملة لتنظيف جبل إيفرست.. إزالة أطنان من النفايات وجثث وبقايا هيكل عظمي

أزال الجيش النيبالي أطنانا من القمامة وأربع جثث وبقايا هيكل عظمي من جبال إيفرست ونوبتسي ولوتسي، وذلك في إطار حملة "إنقاذ جبال الهيمالايا"، واستمرت حملة التنظيف لـ55 يوما.

وقال برابهو رام شارما، رئيس أركان الجيش النيبالي، إنه تم انتشال أطنان من القمامة وأربع جثث بشرية وهيكل عظمي من قمم جبال الهيمالايا "في ظل الظروف الجوية السيئة".

ووصفها بأنها "مهمة إنجاز أثبتنا فيها قدرتنا على إنجاز عملنا وفق الأهداف والغايات التي وضعناها".

ويعاني جبل إيفرست منذ فترة طويلة بسبب اعتباره "أعلى مكب للنفايات في العالم" حيث يصل مئات من متسلقي الجبال إلى القمة كل عام. ويقدر علماء البيئة أن أكثر من 50 طنا من القمامة وأكثر من 200 جثة مدفونة في جبل إيفرست.

وبدأ الجيش في البلاد حملات التنظيف السنوية في عام 2019 وسط مخاوف بشأن أزمة المناخ التي تهدد وجود أعلى جبل في العالم.

وقال الجيش إن خمس حملات تنظيف سنوية جمعت حتى الآن 119 طنا من النفايات و14 جثة وبعض بقايا الهياكل العظمية.

ويحاول أكثر من 600 شخص الوصول إلى قمة جبل إيفرست كل عام، ويتخلص كل متسلق، في المتوسط، من 8 كجم من القمامة التي تتكون من اسطوانات الأكسجين والخيام وحاويات الطعام وحتى النفايات البشرية.

وفي إطار الجهود الرامية إلى الحد من النفايات، طلبت حكومة نيبال من متسلقي جبل إيفرست إحضار فضلاتهم إلى معسكر القاعدة في أكياس بعد تسلق أعلى جبل في العالم.

ووسط مخاوف بشأن الاكتظاظ، أصدرت الحكومة 421 تصريحا للتسلق، بانخفاض عن الرقم القياسي البالغ 478 العام الماضي.

وقد توفي أو فقد حوالي ثمانية متسلقين هذا العام، مقارنة بـ19 العام الماضي.

المصدر: "الإندبندنت"