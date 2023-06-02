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قمة إفرست تتحول إلى أعلى مكب للنفايات (فيديو)

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قمة إفرست تتحول إلى أعلى مكب للنفايات (فيديو)
AFP
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دعا دليل الرحلات في جبل إيفرست حكومة النيبال إلى فرض "قواعد صارمة" لمكافحة القمامة الموجودة على قمة أعلى جبل في العالم، والتي تحولت إلى جبل للنفايات.

وأعلى جبل في العالم سرعان ما سيصبح أيضا أعلى مكب نفايات في العالم، وفقا لمقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر أكواما من القمامة ممتدة عبر معسكر قاعدة جبل إيفرست.

وأظهرت اللقطات التي تم التقاطها في 17 مايو، أكواما من القمامة منتشرة في جميع أنحاء قاعدة المعسكر الذي يستخدم من قبل المتسلقين أثناء صعودهم ونزولهم من إيفرست وتتخللها للاستراحة والتخييم.

@querelle2023 Un montañista (@tenzi_sherpa1999) ha denunciado la situación que está sufriendo el Monte Everest. La montaña más alta del mundo se ha convertido en los últimos años en un vertedero de basura fruto de las excursiones de exploradores y montañistas irresponsables. Grandes cantidades de bolsas, tiendas de camping destrozadas y mucho plástico, dejan una imagen aterradora de la cima del #Everest. Aún no se ha identificado a los autores. #montaña#basura#irresponsabilidad#monteeverest#medioambiente♬ sonido original - Arte y entretenimiento

والمقطع التقط قبل أيام من الذكرى السبعين لصعود إدموند هيلاري وتينزينج نورجاي، على جبل إيفرست يوم 29 مايو 1953، ما سمح لآلاف المتسلقين باتباع خطواتهما.

وقال تنزي شيربا وهو أحد الأشخاص الذين ينظمون رحلات إلى الجبل: "أعتقد أن الحكومة يجب أن تضع قواعد صارمة لأولئك الذين يتركون القمامة على جبل إيفرست، وينبغي تنظيم حملة تنظيف أكثر فاعلية"، مضيفا: "هذا أقذر معسكر رأيته في حياتي".

وشدد على أن "المتسلقين الذين يتركون القمامة خلفهم يجب أن يُمنعوا مدى الحياة من تسلق ليس فقط إيفرست ولكن جميع الجبال الأخرى".

ويطلب من جميع متسلقي إيفرست دفع وديعة قدرها 4000 دولار، والتي تعيدها حكومة نيبال إذا قام المتسلق بإعادة معه 8 كيلوغرامات من القمامة، وهو متوسط ​​حجم النفايات التي ينتجها شخص واحد أثناء التسلق، وفقا لجمعية "ناشيونال جيوغرافيك".

المصدر: newsweek 

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