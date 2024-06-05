مصر.. إحالة مطرب مهرجانات مشهور للمحاكمة بتهمة القتل الخطأ

قررت جهات التحقيق المصرية، إحالة مطرب المهرجانات عصام صاصا للمحاكمة، لاتهامه بالتسبب في وفاة أحد الأشخاص عن طريق الخطأ في حادث دهس.

وذكرت وسائل إعلام مصرية : "كشف أمر الإحالة أنه في 6 مايو 2024 بدائرة قسم الطالبية أحرز عصام صاصا بقصد التعاطي جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا كما أحرز بقصد التعاطي جوهر مخدر الامفيتامين والميثامفيتامين في غير الأحوال المصرح به قانونا".

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وأضاف أمر الإحالة أنه "أحرز بقصد التعاطي جوهر مخدر الترامادول في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وتسبب بالخطأ في موت المدعو أحمد مفتاح أحمد محروس وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارته بحالة تعرض المشاة بالطريق للخطر، حيث قاد المركبة المبينة بالتحقيقات بالطريق العام تحت تأثير المواد المخدرة المبينة بالاتهامات السابقة".

المصدر: وسائل إعلام مصرية