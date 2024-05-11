مصر.. الطب الشرعي يكشف مفاجأة في واقعة دهس المطرب عصام صاصا لسائق والتسبب بوفاته

أثبت تقرير مصلحة الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل المصرية، تعاطي مطرب المهرجانات عصام صاصا، المتهم بدهس "سائق" والتسبب في مصرعه، للمواد المخدرة وقت قيادته سيارته بسرعة جنونية.

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وقررت جهات التحقيقات إصدار قرار بضبط وإحضار صاصا، المتسبب في وفاة شخص أثناء عبوره الطريق الدائري، بعد ظهور أدلة جديدة في الواقعة.

وكانت جهات التحقيق قد قررت في وقت سابق إخلاء سبيل عصام صاصا بكفالة 30 ألف جنيه بعد إجراء تحليل المخدرات بمصلحة الطب الشرعي.

وفي تصريحات لموقع "القاهرة 24"، أكد شقيق عصام صاصا أن الأخير خصص مرتبا شهريا لأسرة المتوفي.

وواجه مطرب المهرجانات، اتهامًا بالقتل الخطأ للضحية أحمد مفتاح (40 عاما).

وفي تصريحات لموقع "المصري اليوم"، أفاد شقيق الضحية بأن أخاه لم يكن يقطع الطريق الدائري، موضحا أن الضحية يعمل "سائقا" ولديه وظيفة أخرى بإحدى الشركات، وأثناء انتظاره الأتوبيس دهسه مطرب المهرجانات صاصا.

المصدر: "المصري اليوم" + "القاهرة 24"