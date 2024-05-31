ليبيا.. الحكم بإعدام "التيك توكر عزو الزيقرا" يثير جدلا على مواقع التواصل

أثار حكم القضاء الليبي مؤخرا بإعدام التيك توكر الليبي الشهير المعروف باسم "عزو الزيقرا" بتهمة القتل العمد جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر موقع "الشاهد" الليبي أن عز الدين الزيقرا ويعرف بـ"عزو زيقرا" ارتكب الجريمة قبل نحو عامين جراء اشتباك بالأسلحة واعترف بقتل المجني عليه بسبب شتمه أمه في أكثر من مرة وفي بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأفاد بأنه تم إلقاء القبض على المتهم عندما كان يحاول الهروب خارج البلاد بطريقة غير شرعية وإيداعه السجن.

وانقسم النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد ومعارض للحكم بإعدام التيك توكر لاسيما أصدقاؤه الذين دشنوا حملة لمطالبة عائلة الضحية بالعفو عنه.

وعلى الجانب الآخر، استغرب المدونون تبرير البعض للجريمة ودعوتهم إلى التخفيف من عقوبتها.

و"عزو الزيقرا" واسمه الحقيقي عز الدين الزيقرا، شاب ليبي اشتهر من خلال منصة "تيك توك" بمشاركة مقاطع فيديو ترفيهية.

ولد "الزيقرا" في مدينة طرابلس عام 2001 ونشأ في عائلة متوسطة الحال، وبدأ في استخدام "تيك توك" عام 2020 وحقق شهرة واسعة خلال فترة قصيرة بفضل محتواه المضحك الذي يتناول مواقف من الحياة اليومية بطريقة ساخرة.

وفي أكتوبر من العام 2021، تم اتهامه بقتل شخص في مشادة كلامية بينهما في بث مباشر، وبعد أشهر من سجنه أعلن مقربون منه أنه تم الحكم عليه بالإعدام بتهمة القتل العمد.

المصدر: موقع "الشاهد" الليبي + وسائل إعلام