خطة أمنية توقع تاجر مخدرات في فخ الأمن الأردني

أصدرت السلطات القضائية في الأردن حكمها على تاجر مخدرات أدين ببيع الحشيش في العاصمة عمان.

وأيدت محكمة التمييز حكما لمحكمة أمن الدولة يقضي بـ"سجن شخص لأكثر من ثلاث سنوات بعد إدانته ببيع مادة الحشيش لرجل أمن سري في عمان".

وأدانت المحكمة المتهم بحيازة مواد مخدرة بقصد بيعها لرجل أمن سري في منطقة جبل الحسين بالعاصمة، بتاريخ 15 فبراير 2022.

وحكمت محكمة أمن الدولة على المتهم بالسجن خمس سنوات عن جريمة حيازة مواد مخدرة وغرامة قدرها 5000 دينار.

إلا أن المحكمة قررت تخفيض الغرامة إلى 3500 دينار والسجن إلى ثلاث سنوات وأربعة أشهر لإعطاء المتهم فرصة ثانية في الحياة.

وفي تفاصيل القضية، تلقت إدارة مكافحة المخدرات معلومات تفيد بأن المدعى عليه كان لديه مخدرات وأمرت أحد موظفيها بالاتصال به.

وتواصل رجل الأمن مع المتهم وطلب منه كمية صغيرة من المخدرات مقابل 10 دنانير أردنية (14 دولار).

وعندما التقيا، سلم المدعى عليه المخدرات لرجل الأمن وغادر الموقع.

وألقى رجال الأمن القبض على المتهم بعد شهر، وبتفتيش منزله تم ضبط 12 حبة كبتاغون وكمية صغيرة من الحشيش.

واعترض المدعى عليه على حكم محكمة أمن الدولة من خلال محاميه، الذي قال إن موكله "يمتلك مخدرات للاستخدام الشخصي".

المصدر: "خبرني"